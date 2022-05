Calciomercato, Roma-Leicester on fire | Asta da brividi: 50 milioni

Calciomercato, vigilia movimentata di Roma-Leicester: il costo del cartellino è da capogiro, e il rischio asta è concreto.

Manca sempre meno al fischio d’inizio di Roma-Leicester, vero e proprio turning della stagione di entrambe le compagini: si partirà dal risultato maturato al King Power Stadium (1-1), e più in generale da una situazione di sostanziale equilibrio che il fattore Olimpico proverà a scalfire.

A fare la differenza, come spesso accade in questo genere di circostanze, sarà il centrocampo: l’assenza di Mkhitaryan peserà e non poco in casa giallorossa, con José Mourinho costretto inevitabilmente a rivedere le proprie strategie per contenere la qualità della mediana delle Foxes, che hanno in Youri Tielemans il loro faro tecnico. Ed il belga, non a caso, è da tempo entrato nel mirino di diversi top club, ingolositi dalla situazione contrattuale del gioiello ex Monaco, legato alle Foxes da un contratto in scadenza nel 2023.

Calciomercato Roma, scontro totale per Tielemans: base d’asta da 50 milioni

Secondo quanto riferito dalla Spagna, e più nello specifico da elgoldigital.com, il Real Madrid starebbe valutando con molta attenzione l’evolvere dello scenario: i Blancos, però, dovranno sborsare almeno 50 milioni di euro per mettere le mani sul classe ’97, che in questa stagione ha messo a referto 7 reti e 4 assist. La concorrenza, per le Merengues, è assolutamente agguerrita: United, City, Tottenham, Arsenal e Chelsea avrebbero effettuato sondaggi esplorativi. Anche la Juventus, sebbene da una posizione un pò più defilata, sarebbe scrutando l’orizzonte: i bianconeri hanno assoluto bisogno di pungolare una mediana rivelatasi nuovamente spada di Damocle dello scacchiere tattico di Allegri, e quello di Tielemans è un profilo presente nei dossier degli uomini mercato di “Madama”.