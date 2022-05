Calciomercato Roma, anticipo secco: ha già visitato la città

Obiettivo in Premier League per la Roma e anticipo secco: il calciatore nel mirino ha già visitato la città

Pensare al calciomercato non è semplice con la semifinale di ritorno di Conference League in programma tra poco più di 24 ore. Ma la Roma deve anche iniziare a pensare al futuro, visto che alla sessione per i trasferimenti bisognerà arrivare preparati per riuscire a mettere a segno i colpi giusti per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione.

Nel mirino dei giallorossi potrebbe esserci da tempo un centrocampista della Premier League che a fine stagione vedrà scadere il proprio contratto con il club attuale e dunque partirà a titolo gratuito. Ad anticipare la Roma però potrebbe essere un altro club italiano, con il giocatore che nei mesi scorsi ha già visitato la città.

Calciomercato Roma, anticipo Milan: Lingard ha già visitato Milano

Sarà un calciomercato ricco di addii a parametro zero quello che si aprirà tra qualche mese. Infatti sono diversi i giocatori che sono arrivati in scadenza di contratto e che a fine giugno partiranno a titolo gratuito. Tra questi ci sarà anche Jesse Lingard, che lascerà il Manchester United dopo essere cresciuto tra le fila dei ‘Red Devils’.

Tra le squadre interessate all’inglese ci sarebbe la Roma, ma non solo. Infatti, come riportato nell’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’, Lingard è stato accostato anche al Milan diverse volte, poiché sulla trequarti può ricoprire diversi ruoli. Inoltre un indizio potrebbe arrivare dai mesi scorsi, quando il calciatore inglese visitò Milano e si scattò anche una foto con il suo ex compagno di squadra Zlatan Ibrahimovic. Dunque potrebbe arrivare l’anticipo del Milan per il centrocampista in uscita dal Manchester United.