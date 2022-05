Calciomercato Roma, il vuoto dietro Abraham | Gol in dote a parametro zero

L’ultimo gol di Tammy Abraham in campionato è datato 20 marzo, la doppietta nel derby contro la Lazio. L’attaccante inglese è poi rimasto a secco nelle ultime cinque uscite in Serie A, ma se c’è un calciatore a cui non è possibile rimproverare nulla questo è proprio Abraham, quasi sempre determinante e alla prima stagione in Italia in cui non ha risentito più di tanto dell’ambientamento. Alle sue spalle però c’è il vuoto: ecco le occasioni a parametro zero nel mirino di Pinto che possono portare in dote un maggior numero di gol e assist.

