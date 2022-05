Calciomercato Roma, scacco matto Gerrard: Juve KO

Calciomercato Roma, le ultime indiscrezioni che trapelano dall’Inghilterra forniscono dettagli piuttosto interessanti: affare low cost.

Serata spartiacque per la Roma, con la compagine di Mourinho che – vincendo la gara contro il Leicester- ha la grande occasione di coronare con una finale un percorso europeo che ha visto i giallorossi recitare un ruolo da autentici protagonisti. L’obiettivo di Abraham e compagni è quello di suggellare al meglio una stagione che, dopo un inizio altalenante, ha visto la crescita esponenziale dei capitolini.

Ovviamente, un ruolo tutt’altro che banale lo ricoprirà una campagna acquisti nella quale Pinto è chiamato a rinforzare l’organico con innesti funzionali al credo tattico dello Special One, che non ha mai fatto mistero di aver bisogno di un regista davanti alla difesa, in grado di caracollare palloni, offrendo una valvola di sfogo importante alle sortite di un centrocampo al quale molto spesso è mancato una guida sicura in fase di impostazione. Monitorato con estrema attenzione lo scorso inverno, quando il general manager giallorosso aveva effettuato dei sondaggi esplorativi allo scopo di tastare il terreno, il profilo di Boubacar Kamara sembrerebbe essere uscito dai radar della Roma.

Calciomercato Roma, Aston Villa su Kamara: lo scenario

Oltre all’Atletico Madrid e alla Juventus, che da tempo hanno messo nel mirino il giovane transalpino legato al Marsiglia da un contratto in scadenza nel 2022, Kamara fa gola e non poco anche in Premier League. Le estimatrici non mancano, al punto che, secondo quanto riportato da Birmingham Mail.co.uk, l’Aston Villa starebbe osservando la situazione con molto interesse, dal momento che il tecnico dei The Villans, Steven Gerrard, avrebbe inserito Kamara nel dossier dei papabili acquisti. I The Villans sarebbero ingolositi all’idea di mettere le mani su uno dei migliori interpreti del suo ruolo – almeno in prospettiva – che ha mostrato già segnali di crescita importanti.