Come una finale, ma da giocare in casa, in uno stadio Olimpico sold out. L’attesa per Roma-Leicester, semifinale di ritorno di Conference League, è alle stelle e il conto alla rovescia sta per terminare. I tifosi giallorossi che non potranno assistere alla partita dal vivo e che non hanno l’abbonamento a Sky o DAZN, quanto meno avranno l’occasione di vederla in chiaro in tv o gratis in streaming.

