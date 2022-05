Calciomercato Roma, 20 milioni in Serie A per il partner di Abraham. Pinto studia le mosse per il colpo grosso

Ci crede Pinto nel colpo grosso in Serie A. Ma servono 20 milioni, almeno, e anche una decisione definitiva sul suo futuro da parte del club che ne detiene il cartellino. Certo, sarebbe sicuramente il partner ideale per Tammy Abraham, che quest’anno ha tirato da solo la carretta lì davanti, e lo ha fatto alla grande, anche con il gol decisivo di ieri sera che ha regalato alla Roma la finale di Conference League.

Bene, anche SportMediaset sottolinea come su Muriel ci sia l’interesse della società giallorossa. L’attaccante colombiano non sembra più essere certo – e contento – di continuare alla corte di Gasperini anche il prossimo anno. Gioca sempre, è vero, ma non ha una maglia da titolare certa, essendo quasi sempre alle spalle nelle scelte rispetto a Zapata, e si gioca ogni domenica il posto con i vari trequartisti alle spalle del compagno di nazionale.

Calciomercato Roma, per Muriel servono 20 milioni

La richiesta non è di poco conto. La Dea chiede almeno 20 milioni di euro per il classe 1991 che ha un contratto in scadenza nel giugno del 2023. Una cifra che per via della scadenza contrattuale appare leggermente alta, ma se poi andiamo a vedere quali sono i numeri del colombiano in questa stagione, allora ci potrebbe anche stare: in 25 presenze in campionato ha messo a segno 8 gol e altrettanti assist. Mentre in Champions League una rete in 5 presenze, infine in Europa League 3 gol e un assist sempre in cinque apparizioni. Numeri decisamente importanti per uno che non ha giocato sempre, almeno in campionato, e che è stato pure fermato da alcuni problemi muscolari.

Dicevamo, partner ideale per Abraham: sembra proprio di sì, e anche Pinto lo ha capito. E cercherà l’affondo decisivo.