Calciomercato Roma, sconto improvviso in Serie A e contatti avviati

Calciomercato Roma, arrivano importanti aggiornamenti relativi al tanto atteso colpo in vista della prossima stagione. Mourinho è pronto a sfidare mezza Serie A e non solo.

Dopo la vittoria sul Leicester anche un argomento così tanto amato e discusso come quello relativo alla campagna acquisti rischia di passare in secondo piano. Questo almeno fino al prossimo 25 maggio, destinato a rappresentare la data più importante del recente passato giallorosso e divenire, forse, crocevia della storia di questo club.

Se sui prati di Trigoria si pensa quindi a come affrontare nel migliore dei modi le prossime tre partite di campionato, con uno sguardo all’appuntamento di Tirana, ai piani alti del centro sportivo continua però il silente lavoro di Tiago Pinto e colleghi, chiamati nelle prossime settimane ad apparecchiare le prime trattative da concretizzare poi a calciomercato iniziato.

I terreni sondati sono numerosi e non è da escludersi la riapertura di piste raffreddatesi nell’ultimo periodo ma che potrebbero nuovamente infiammarsi con l’inizio della bella stagione. Quest’ultima rappresenterà il congedo per i giocatori dagli impegni professionali per qualche settimana ma sarà per dirigenze e società la catalisi di un iter fondamentale per la costruzione delle rose future.

Calciomercato Roma, Mourinho sfida mezza Serie A per Schouten: costa circa 15 milioni

In casa Roma, in particolare, si continua a cercare almeno un volto nuovo che possa corroborare la regione centrale di campo da consegnare a José Mourinho. Questi ha pian piano saputo fare i conti con l’assenza di un profilo in stile Xhaka tanto cercato ma ad oggi non ancora arrivato.

Per tale motivo, riportiamo gli ultimi aggiornamenti raccolti da Calciomercato.it e a detta dei quali la Roma figura tra le interessate ad un giocatore che non poca attenzione ha suscitato in questi anni in Serie A. Ci riferiamo a Jerdy Schouten, centrocampista del Bologna in scadenza contrattuale nel 2024 e accostato a tante nobili realtà europee.

Su di lui ci sono Inter, Milan, Juventus e Fiorentina, oltre che lo stesso Tiago Pinto. L’entourage del 30 ha già tenuto diversi incontri in questi giorni e sa bene di avere tra le mani un giocatore per il quale busseranno alla porta in molti la prossima estate. Questo alla luce non solo delle qualità sciorinate in terra felsinea ma anche dell’abbordabile costo del cartellino. Dovrebbe bastare infatti anche una cifra inferiore ai 12-15 milioni di euro.