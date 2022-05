Fiorentina-Roma, annuncio Italiano: “Non so se ce la farà”

L’allenatore della Viola ha parlato nella conferenza stampa di rito in vista di Fiorentina-Roma, gara valida per la trentaseiesima di Serie A

Lunedì sera alle 20.45 va in scena Fiorentina-Roma. La partita è valida per la trentaseiesima giornata di Serie A ed ha una grande importanza per tutte e due le squadre. La Fiorentina ha l’obiettivo di fare punti per raggiungere i giallorossi al quinto posto in classifica. Gli uomini di Mourinho, invece, vogliono vincere per diversi motivi. Il primo è quello di allungare su una delle dirette inseguitrici proprio per l’accesso nella coppa europea. Il secondo riguarda la striscia positiva da mantenere in questo finale di stagione, da cui dipendono diversi traguardi. Un successo contro la viola permetterebbe ad Abraham e compagni di mantenere alto il morale soprattutto in vista della finale di Conference League in programma il 25 maggio a Tirana.

È improbabile he Mourinho faccia riposare qualcuno dei suoi titolari per questa gara anche se gli impegni sono stati molto difficili negli ultimi giorni. Vista l’importanza della gara è molto probabile che quasi tutti i fedelissimi dello Special One scendano in campo. Dopo la Fiorentina, però, c’è il Torino e infine il Venezia, prima del Feyenoord. Ed è per questo che sicuramente il tecnico portoghese sceglierà di lasciare ai box negli impegni delle prossime settimane invece che lunedì. Per la gara, intanto, la Viola si sta preparando al meglio per tendere uno sgambetto ai giallorossi.

Fiorentina-Roma, Italiano: “Odriozola? Non so se giocherà”

La gara non si è ancora avvicinata e Vincenzo Italiano ha già una tegola a cui pensare. Lo stesso allenatore della Fiorentina ha raccontato in conferenza stampa di come uno dei suoi titolari non sia disponibile per la gara. Alvaro Odriozola, infatti, è fermo ai box per un fastidio muscolare che potrebbe non farlo scendere in campo contro la Roma. Ad affermarlo è stato lo stesso tecnico nell’incontro con la stampa che ha risposto alla domanda sul terzino destro dicendo che è in dubbio e non sa se riuscirà a recuperarlo.