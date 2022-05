ASRL | Calciomercato Roma, contatti diretti con Pinto: bastano 15 milioni

Tiago Pinto continua a setacciare il calciomercato per regalare i rinforzi giusti alla Roma e a José Mourinho

Impegnata nella corsa al quinto posto e nella preparazione della finale di Conference League contro il Feyenoord, la Roma sta vivendo un finale di stagione tanto galvanizzante quanto impegnativo. La finale di Tirana per i Friedkin deve essere un punto di partenza verso obiettivi sempre più prestigiosi. Per mettere in atto questo progetto, proprietà e dirigenza giallorossa stanno già da mesi pianificando la costruzione della rosa in vista della prossima stagione. Difesa e centrocampo sono i reparti che vanno migliorati di più, mentre in attacco le mosse future diventeranno dalle prossime uscite.

Per quanto riguarda la mediana, sono diversi i profili messi nel mirino dal general manager portoghese. Di recente, si è anche parlato di un prepotente ritorno di fiamma per Jerdy Schoutendel Bologna. Autore di un golazo contro il Venezia, il 25enne olandese piace anche alle altre big italiane, ma non è l’unica pista a tinta oranje seguita a Trigoria. Seppur di nazionalità turca, Orkun Kokcu è nato 21 anni fa ad Haarlem e deve le sue fortune calcistiche all’Olanda.

Calciomercato Roma, nuovi contatti per Kokcu: ecco il prezzo

Proposto nelle scorse sessioni di mercato anche a Juventus, Milan, Napoli e Lazio, il centrocampista centrale sarà uno degli avversari più temibili della Roma nella sfida del 25 maggio a Tirana. Secondo quanto appreso da Asronalive.it, già due mesi fa Tiago Pinto ha avuto contatti diretti per ribadire l’interessamento dei giallorossi nei confronti del calciatore. Autore di 9 gol e 9 assist in 41 presenze complessive in stagione, Kokcu fu proposto a circa 12 milioni di euro la scorsa estate. Alla luce dell’ottima annata, però, è presumibile che il Feyenoord possa partire da una valutazione di almeno 15-18 milioni di euro più bonus.