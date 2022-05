Calciomercato Roma, doppia sfida Simeone-Mourinho

I tifosi della Roma contano i giorni che mancano alla finale di Conference League contro il Feyenoord, ma nel frattempo il general manager Tiago Pinto e l’allenatore Mourinho continuano a confrontarsi per costruire una rosa ancora più competitiva in vista della prossima stagione. Ci sono parecchi calciatori in scadenza di contratto che fanno gola allo Special One, ma anche altre possibili occasioni da prendere al volo. In questo senso c’è da registrare una doppia sfida con Simeone, allenatore dell’Atletico Madrid, autore di una stagione deludente.

