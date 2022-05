Calciomercato Roma, Mourinho ha scelto lui: “Giocatore fantastico”

Calciomercato estivo alle porte e José Mourinho sembrerebbe aver individuato già il primo colpo: parole al miele per il calciatore

Tre partite al termine della stagione per la Roma, tra cui la finale di Conference League contro il Feyenoord. La concentrazione sul campo dovrà essere massima per i giocatori di Mourinho per cercare di portare a casa il primo titolo europeo e ipotecare in campionato la qualificazione alla prossima Europa League.

Nel frattempo anche la sessione estiva di calciomercato si avvicina e bisogna pianificare le mosse per rinforzare la rosa a disposizione di Mourinho. Proprio il tecnico portoghese sembrerebbe aver scelto già il primo obiettivo, esaltando le qualità del giocatore in un’intervista rilasciata a ‘Sky Sports Uk’.

Calciomercato Roma, Mourinho esalta Matic: “È uno di cui mi fido”

Il calciomercato inizia sin da ora a entrare nel vivo. La Roma dovrà ovviamente prima pensare agli impegni sul campo fino al termine della stagione, ma Tiago Pinto e la società stanno già lavorando per rinforzare la rosa di Mourinho.

Proprio il tecnico portoghese ha rilasciato un’intervista a ‘Sky Sports UK’, dove ha parlato anche di quello che potrebbe essere un obiettivo della Roma sul mercato estivo, ovvero Nemanja Matic. Sul centrocampista del Manchester United il tecnico portoghese ha svelato: “Non mi piace mai parlare di giocatori, non penso che faccia bene a me, alla società, ai giocatori. Tutti conoscono il mio rapporto con Nemanja, è uno dei ragazzi di cui mi fido. Abbiamo vinto insieme, abbiamo combattuto insieme anche nello United. E’ un giocatore fantastico”. Parole di stima verso il calciatore serbo, che potrebbero essere un motivo in più per cercare di portarlo nella capitale in estate.