Calciomercato Roma, hanno già scelto l’erede: via libera Mourinho

Calciomercato Roma, hanno già scelto l’erede: in questo modo arriva il via libera definitivo per Mourinho. Le ultime

Scatta l’effetto domino, con un club che ha già scelto l’erede, e che nei prossimi mesi affonderà il colpo per quello che potrebbe essere un innesto importante per la prossima stagione. Una situazione che ovviamente apre le porte a Mourinho, alla ricerca di un esterno difensivo che possa dargli delle possibilità di scelta in quella che sarà la sua seconda annata sulla panchina della Roma.

Partiamo da un fatto. Il Manchester United. secondo quanto riportato da fussballtransfers.com, avrebbe messo nel mirino Mukiele, l’esterno del Lipsia – scadenza di contratto nel 2023 con possibilità di rinnovo che non vanno oltre lo zero per cento – che più di una volta nel corso di quest’anno è stato accostato ai Red Devils. Lo voleva Rangnick a gennaio già, e Ten Hag, a quanto pare, avrebbe le stesse idee del suo predecessore. Insomma, i Diavoli Rossi andranno davvero forte nei prossimi mesi sul giocatore che lascerà il club tedesco e che con molta probabilità volerà in Inghilterra.

Calciomercato Roma, via libera Mourinho

In questo senso non possiamo non segnalare che Mourinho avrebbe il via libero definito per quello che potrebbe un suo colpo per la prossima stagione. Con un innesto del genere, uno tra Dalot e Wan-Bissaka, allo United, sarà di troppo. Si deciderà solamente tra un poco chi dei due dovrà partire – c’è anche la possibilità che entrambi salutano – e allora Pinto, in sintonia con lo Special One che soprattutto sul portoghese scommetterebbe ad occhi chiusi, potrebbe tentare un assalto a sua volta.

Insomma, in poche parole, il gm della Roma osserva con molta attenzione quelli che potrebbero essere gli sviluppi di questa trattativa. E magari in questo modo regalare un colpo importante allo Special. Che ha bisogno, in alcune zone del campo, di gente pronta ad essere buttata nella mischia.