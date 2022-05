Calciomercato Roma, ecco il vice Karsdorp: il club lo scarica

La Roma per la prossima stagione avrà bisogno di un vice Karsdorp: terzino messo in vendita dal club e occasione per i giallorossi

Il calciomercato estivo sarà un crocevia fondamentale per creare la Roma della prossima stagione e alzare l’asticella nelle competizioni da svolgere. Ovviamente bisognerà intervenire per rinforzare diversi reparti e colmare alcune lacune, tra cui la corsia destra difensiva.

Infatti quest’anno Rick Karsdorp non ha praticamente avuto alternative sulla sua fascia di competenza, con Maitland-Niles che non ha convinto e a fine stagione tornerà all’Arsenal, club proprietario del cartellino. Così per trovare un vice Karsdorp la Roma potrebbe guardare in Francia, precisamente nel PSG, dove un terzino sembrerebbe essere stato inserito nella lista dei partenti.

Calciomercato Roma, il PSG scarica Dagba: occasione per il vice Karsdorp

Nuova rivoluzione nel PSG che potrebbe prendere forma durante il prossimo calciomercato estivo. Il club francese, secondo quanto riportato da ‘Le Parisien’, sarebbe in deficit di 224 milioni e dunque vorrebbe cercare di piazzare in uscita alcuni esuberi. Tra questi ci sarebbe anche il profilo di Colin Dagba, terzino destro classe 1998 che in questa stagione ha trovato pochissimo spazio, collezionando solo sei presenze, tre in campionato e tre in coppa.

Veloce e giovane, il profilo del terzino francese potrebbe fare al caso della Roma che sulla corsia destra non ha un sostituto di Karsdorp, tra le priorità del prossimo calciomercato giallorosso. Tra l’altro Dagba sarebbe valutato intorno ai 10 milioni di euro. Dunque dal PSG potrebbe arrivare l’occasione per colmare la lacuna sulla fascia destra difensiva della Roma.