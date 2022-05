Calciomercato Roma, il PSG li mette in vendita: doppia occasione

Il PSG si trova costretto a vendere alcune delle sue stelle e ad approfittarne potrebbe essere proprio la Roma: doppia occasione

Stagione sicuramente più negativa che positiva quella vissuta dal PSG quest’anno. Il club parigino infatti, dopo aver ingaggiato le migliori stelle in circolazione, come Lionel Messi e Gigio Donnarumma, hanno sì conquistato il campionato francese, ma in Champions League, obiettivo principale, sono usciti agli ottavi di finale contro il Real Madrid. Oltre ad uscire al primo turno nella Coppa di Francia.

Così, in vista della prossima sessione di calciomercato, il PSG si prepara a una nuova rivoluzione che porterà anche a numerosi addii. Tra questi potrebbero esserci due profili che potrebbero fare al caso della Roma per rinforzare il centrocampo a disposizione di Mourinho.

Calciomercato Roma, PSG costretto a vendere: Danilo Pereira ed Herrera occasioni per i giallorossi

Tanti gli investimenti fatti dal PSG nello scorso calciomercato estivo, ma adesso arriva il momento per il club parigino di cedere. Secondo quanto riportato da ‘Le Parisien’ infatti, il PSG avrebbe messo nella lista dei partenti diversi profili a causa di un deficit di 224 milioni di euro.

Tra questi ci sarebbero anche due nomi che potrebbero fare al caso della Roma. Il primo sarebbe Danilo Pereira, centrocampista portoghese dotato di lunghe leve e buona tecnica, che nella rosa dei parigini non sarebbe una prima scelta. L’altro, sempre a centrocampo, sarebbe Ander Herrera, spagnolo classe ’89, anche lui appartenente alle seconde linee della rosa a disposizione di Pochettino. Entrambi potrebbero partire per una cifra tra i 10 e i 15 milioni di euro. Una doppia occasione dunque per la Roma che cerca da tempo rinforzi a centrocampo.