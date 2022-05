Calciomercato Roma, bivio Zaniolo più vicino: Pinto detta i tempi

Calciomercato Roma, svolta Zaniolo: secondo la Gazzetta dello Sport ci potrebbero essere delle novità importanti sul fantasista

Il futuro di Zaniolo potrebbe essere a un bivio. Con Pinto che detta i tempi di quella che potrebbe essere una possibile svolta per l’attaccante. Secondo la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina nulla è ancora deciso, soprattutto perché al momento non sono arrivate offerte ufficiali per il giocatore, cercato da Juventus e Milan. Ma una sua partenza, adesso, non è poi così certa.

Soprattutto perché la Roma vorrebbe guadagnarci e anche tanto sulla possibile operazione. E i Friedkin non vorrebbero scendere da una cifra che si aggira intorno ai 65-70 milioni di euro. Tanti soldi che potrebbero quindi spaventare le concorrenti. E allora, il piano B, sarebbe quello di un accordo per il prolungamento del contratto.

Calciomercato Roma, bivio Zaniolo

La società giallorossa è stata contento degli ultimi comportamenti dell’attaccante, che si è preso le giuste responsabilità ed è anche stato decisivo nella gara di ritorno dei quarti di finale di Conference. Ed è propro la Conference lo spartiacque per quello che potrebbe essere il futuro. Tant’è che dopo la finale le parti si potrebbero sedere a un tavolo per cercare la via del rinnovo. Nicolò vorrebbe 4 milioni di euro all’anno, e la Roma a quella cifra non ci può arrivare. Si potrebbe comunque trovare un punto d’incontro.

La società infatti potrebbe cercare di mettere a puntino un contratto che con i vari bonus, studiati per bene, che contino presenze, gol e prestazioni, potrebbe arrivare a quella che è la cifra richiesta dell’entourage del calciatore per mettere nero su bianco. E, questa ipotesi, non sembra al momento così remota.