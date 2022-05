ASRL | Calciomercato Roma, da Douglas Luiz a Kokcu: le ultime in mediana

Calciomercato Roma, riflettori puntati sulla zona nevralgica del campo in vista della sessione estiva. Douglas Luiz e non solo, le ultime in mediana.

La Roma è attesa da un finale di stagione al cardiopalma. In Serie A la corsa al quinto e sesto posto si è fatta serrata, la gara di domani contro il Venezia sarà fondamentale in tal senso. Impossibile non citare poi la finale della Conference League, in programma il 25 maggio a Tirana contro il Feyenord. Proprio dal club olandese potrebbe arrivare un rinforzo per la nuova mediana di Josè Mourinho, ma non è l’unica pista in ballo in vista della campagna acquisti estiva.

Tre gare al termine della prima stagione di Josè Mourinho come allenatore della Roma. La prima domani, per l’ultima volta in stagione tra le mura amiche dello stadio Olimpico. Venezia in casa, Torino fuori e poi l’appuntamento fissato nelle menti e nei cuori di tutti i tifosi: 25 maggio a Tirana la finale della Conference League. Per tornare ad alzare un trofeo i giallorossi dovranno vedersela con gli olandesi del Feyenord, squadra con la quale dopo la finale si tornerà a parlare anche di calciomercato. Focus sulla zona nevralgica del campo per i giallorossi, attesi da una rivoluzione totale in questa campagna acquisti.

Riflettori accesi su tre nomi caldi per rinforzare il centrocampo di Mourinho. Partiamo dal Feyenord, dove si guarda con interesse al profilo di Kokcu, il classe 2000 piace anche ad altri club italiani e con gli olandesi si potrà tornare a parlare dopo l’attesa finale di Tirana. In Premier League piace sempre il brasiliano Douglas Luiz, in forza all’Aston Villa. Non si è spento l’interesse nei suoi confronti, ci sarebbero solo alcuni dubbi sulle sue caratteristiche fisiche.

A fine mese ad ogni modo ci saranno nuovi contatti tra i club, la richiesta dei Villains resta elevata, 30 milioni di euro nonostante la scadenza nel 2023. Ultima pista in Serie A, la Roma si è iscritta alla corsa per Schouten che tanto bene sta facendo al Bologna. Sulle sue tracce anche Milan e Napoli, la caccia al nuovo centrocampista è avviata, ora sta a Tiago Pinto tentare l’affondo.

