Dalla Spagna | Calciomercato Roma, accordo totale con il Milan: Juve KO

Calciomercato Roma, le ultime notizie che trapelano dalla Spagna sono clamorose: intesa trovata con il Milan.

Concludere al meglio il campionato, vincendo il testa a testa con la Lazio, per prepararsi al meglio in vista del confronto di Conference League con il Feyenoord: questi i due imperativi con i quali la Roma di José Mourinho si approccia a questo finale di stagione, che potrebbe regalare ancora sorprese invitanti a Pellegrini e compagni. Intanto, Tiago Pinto da tempo sta scandagliando il mercato, alla ricerca di soluzioni intriganti con cui rinforzare l’organico a disposizione dello Special One.

La sensazione è che almeno un acquisto per reparto sarà fatto. A cominciare dal centrocampo, per rimpolpare il quale il tecnico lusitano da tempo vorrebbe un regista capace non solo di ispirare la manovra offensiva, ma anche un recuperatore di pallone: un profilo alla Xhaka, per intenderci, o una mezzala tutta tecnica e muscoli come Douglas Luiz. Missioni non facili, situazioni intricate, ma non impossibili da sciogliere. Alla Roma è stato accostato – senza troppa convinzione – anche il profilo di Renato Sanches, sul quale, però, ha da tempo messo gli occhi il Milan: i rossoneri, stando a quanto trapela dalla Spagna, avrebbero messo definitivamente la freccia, superando quella situazione di empasse venutasi a creare nelle ultime settimane.

Calciomercato Roma, sprint del Milan: accordo per Renato Sanches

Secondo quanto evidenziato da todofichajes.com, infatti, oltre all’accordo con il Lille – sulla base di una valutazione complessiva da 18 milioni di euro, da non trascurare vista la situazione del lusitano, legato al club transalpino da un contratto in scadenza nel 2023 – il “Diavolo” sarebbe riuscito finalmente a vincere le ultime resistenze del diretto interessato, che avrebbe detto sì ad un quinquennale a circa 4,5 milioni di euro a stagione. Scossone importante, con il quale il Milan avrebbe messo definitivamente fuori gioco la Juventus, che monitorava con estrema attenzione l’evolvere della situazione, pronta ad intervenire qualora si fossero palesate le giuste condizioni. A meno di clamorosi ribaltoni, Renato Sanches sarà un nuovo giocatore del Milan.