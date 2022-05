Calciomercato Roma, c’è l’accordo per il colpo a zero: la data dell’annuncio

Calciomercato Roma, affare in chiusura per il tanto anelato acquisto. Spunta la data per l’annuncio, tutti gli aggiornamenti.

Dopo il pareggio beffardo e stregato contro il già retrocesso Venezia, i giallorossi hanno concluso la penultima giornata di campionato preservando la sesta posizione, fondamentale per centrare il primo dei due obiettivi di questa stagione. Troppo importante, infatti, l’accesso in Europa tramite il campionato, onde evitare di approcciare a Tirana con ulteriore e plausibile ansia.

In questa settimana si saprà quale sarà stato il piazzamento degli uomini di Mourinho e se questi saranno stati in grado di compiere un upgrade rispetto allo scorso anno. Svanito il sogno di arrivare tra le prime quattro, cestinato da reiterati e più che evitabili passi falsi della Roma soprattutto nella prima fase di campionato, lo Special One ha posto come grande “goal” stagionale l’arrivo nell’ex Coppa Uefa.

Il tutto, ovviamente, senza dimenticare della tanto onorata Conference League, spacciata per una competizione da “Paesi sottosviluppati” ma in realtà assumente una cifra tutt’altro che scontata da un punto di vista sportivo e finanziario. In attesa dei delicati 90 minuti di Torino e dell’appuntamento in Albania fra due mercoledì, riportiamo un importante aggiornamento di mercato tangente proprio il prossimo modus operandi di Pinto e colleghi.

Calciomercato Roma, l’Atletico supera tutti per Kamara: spunta la data dell’annuncio

Questi dovranno infatti intervenire in plurime regioni di campo per permettere a Mourinho di lavorare diversamente e con uno scacchiere più profondo e che vanti quelle caratteristiche da tanto tempo ricercate invano dallo Special One. Plurimi movimenti interesseranno sicuramente il centrocampo, laddove non approderà però sicuramente un profilo ricercato soprattutto a gennaio.

Ci riferiamo a quel Boubacar Kamara conteso dal fior fiore del calcio europeo per qualità, età e situazione contrattuale. Che il suo approdo nella Capitale fosse difficile lo si era compreso da tempo ma, stando a quanto riferito da Todofichajes.com, il suo futuro sarebbe stato ormai deciso.

Dopo le insidie giunte dalla Premier League, infatti, l’Atletico Madrid è comunque riuscito a mantenere la posizione di vantaggio per il suo ingaggio a zero il prossimo anno. A Marsiglia sono già consapevoli della sua nuova destinazione e, secondo la stessa fonte, si attenderà la fine del campionato per l’annuncio ufficiale.