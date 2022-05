Torino-Roma e non solo, ufficiali date e orari ultima giornata di Serie A

Torino-Roma, ufficiale data e orario dell’ultima sfida in campionato dei giallorossi. Ecco il programma completo dell’ultima giornata

Arrivata l’ufficialità: non solo della partita che vedrà impegnata la Roma contro il Torino prima della finale di Conference League, ma anche dell’intero ultimo turno di campionato. Spalmato, anche questo, in più giorni. La Lega infatti ha comunicato date e orario. E arriva certamente una buona notizia perla squadra dello Special One, che aveva fatto una richiesta, ed è stata accolta.

La gara dell’Olimpico infatti contro la formazione allenata da Juric, si giocherà venerdì 20 maggio alle 20:45. I giallorossi quindi avranno qualche giorno in più per preparare la finale di Conference a Tirana contro il Feyenoord. Finalmente, anche la Lega, va verso la direzione giusta. La notizia, comunque, era già stata data qualche giorno fa dal presidente Casini, adesso c’è l’ufficialità.

Torino-Roma, dove vederla e gli orari dell’ultima giornata

Torino-Roma verrà trasmessa in esclusiva da Dazn e come detto si giocherà in anticipo. L’unico del venerdì. Sabato sono previste quattro partite, quella tra Genoa e Bologna, Atalanta-Empoli, Fiorentina-Juventus e Lazio-Verona. Salvezza e lotta scudetto invece tutta rinviata a domenica.

Alle 18 infatti le milanesi scenderanno in campo con la contemporaneità che serve in questi casi. Rossoneri a Reggio Emilia contro il Sassuolo, nerazzurri in casa contro la Sampdoria che ieri ha festeggiato la certezza di rimanere in Serie A. Mentre alle 21, Salernitana-Udinese e Venezia-Cagliari decreteranno chi dovrà seguire i lagunari e il Genoa in Serie B. Con gli isolani che comunque appaiono i maggiormente indiziati.