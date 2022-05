Calciomercato Roma, firma a un passo: lo ha chiesto Mou. E allora Pinto sta cercando la soluzione migliore per accontentare lo Special One

Firma a un passo. Direttive dello Special One che ha chiesto alla società il rinnovo del contratto in scadenza nel giugno del 2023. Ma la sua esperienza serve, dopo che soprattutto si è messo da parte i problemi fisici che più volte gli anni scorsi lo hanno costretto ai box. Insomma, per Smalling non ci dovrebbero essere dubbi: il rinnovo si dovrebbe fare.

A riportare la notizia questa mattina è il Corriere dello Sport, che svela quale dovrebbe essere la strategia della società giallorossa per blindare il difensore inglese, classe 1989, che sarà la chioccia per i nuovi innesti nel pacchetto arretrato. Mourinho si fida così tanto di lui che avrebbe pure deciso di farlo riposare contro il Torino venerdì prossimo in vista della finale di Conference League. Insomma, un punto di riferimento per tutti. Ecco perché sarà importante mettere il lucchetto alle sue prestazioni ancora per un poco di tempo.

Calciomercato Roma, la strategia per Smalling

La soluzione è già allo studio di Pinto e dell’entourage del difensore inglese. Si potrebbe spalmare l’ingaggio che al momento è di 3,8 milioni di euro fino al 2025. Una revisione al ribasso, con due anni di accordo in più. La sensazione, spiega il quotidiano, è che si potrebbe trovare un punto di incontro sulla base di 3 milioni di euro a stagione.

Sarebbe un “colpo” per Mourinho, che avrebbe la certezza di poter contare su un difensore che ha avuto il merito anche di sapersi adattare senza grosse difficoltà alla difesa a tre, utilizzata dallo Special One nel corso di questa stagione. Inoltre è quello che detta i tempi, che guida la difesa con la sua esperienza e con la sua personalità. Un punto di riferimento del quale, Mou, non ne vuole proprio fare a meno.