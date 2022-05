Calciomercato Roma, effetto domino e Simeone KO | Occasionissima Pinto

Calciomercato Roma, il super intrigo che vede coinvolti Simeone e José Mourinho: così lo Special One può mettere a segno il grande colpo.

Sebbene manchino ancora diverse settimane prima dell’apertura ufficiale della sessione estiva di calciomercato, la Roma da tempo monitora diverse situazioni, alla ricerca dei profili adatti con cui completare l’organico della prossima stagione. Mou si aspetta acquisti di un certo tipo, e la sensazione è che Pinto abbia tutto l’interesse ad accontentare le richieste dello Special One, la cui mano soprattutto negli ultimi due mesi è apparsa piuttosto evidente.

Il general manager giallorosso dovrà, però, essere molto bravo a trovare il bandolo della matassa per riuscire a sbloccare delle operazioni i cui incastri sono al momento difficili da sbrogliare. L’acquisto di un regista in grado di caracollare il gioco è inevitabilmente una delle priorità per i capitolini, che a dispetto delle smentite di facciata e delle promesse di rito, non hanno smesso di pensare a Granit Xhaka, il cui futuro all’ombra dell’Emirates Stadium è tutto tranne che scontato. L’elvetico continua a piacere e non poco a Mou, con la Roma che, dal canto suo, si è portata avanti con il lavoro, cominciando a tessere la tela con Matic, non mollando la presa per Douglas Luiz. Tuttavia, l’ultima indiscrezione che trapela dalla Spagna rischia di far saltare il banco.

Calciomercato Roma, Arsenal su Kamara: strada spianata per Xhaka?

Secondo quanto riportato da fichajes.net, nella lista dei papabili obiettivi dell’Arsenal figura anche Boubacar Kamara: il francese, che ha deciso di non rinnovare il contratto in scadenza nel 2022, piace e non poco sia all’Atletico Madrid che all’Aston Villa, che da tempo stanno monitorando il da farsi. Tuttavia, anche i Gunners potrebbero farci un pensierino, con il giovane transalpino che andrebbe a prendere il posto, in quel caso, di Granit Xhaka, che alcuni rumours dalla Turchia hanno accostato insistentemente anche al Galatasaray. Mosaico ancora tutto da delineare, in cui a giocare un ruolo da protagonista potrebbe essere proprio la Roma, che virerebbe su Xhaka nel caso in cui si concretizzassero le giuste condizioni.