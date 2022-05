Calciomercato Roma, ritorno di fiamma: sì ai 15 milioni

Calciomercato Roma, ritorno di fiamma: sì a 15 milioni di euro per il centrocampista. E si potrebbe scatenare l’asta

Ritorno di fiamma. Ma servono sempre, e almeno, 15 milioni di euro. Sotto di queste cifre, Pinto, non è assolutamente disposto a scendere. E sa benissimo, inoltre, che questa somma la potrebbe tranquillamente incassare nonostante un’annata sicuramente al di sotto di quelle che erano le attese. Ma ormai è andata così, anche per volere di Mourinho, che ha deciso di regalargli un ruolo da comprimario quasi. Anzi, senza il quasi.

Il destino di Veretout è segnato: il centrocampista francese alla fine della stagione saluterà la Roma. E su di lui, oltre ad alcune squadre di Premier League – il Newcastle si sarebbe mosso – ci sarebbe un ritorno di fiamma, direttamente dalla propria nazione, con il Marsiglia di Sampaoli che starebbe valutando il possibile colpo. Cercato anche nel mese di gennaio, secondo le informazioni che sono state riportate da SportMediaset.

Calciomercato Roma, per Veretout il Marsiglia in pressing

Allora però gli 8 milioni di euro che erano stati proposti non erano bastati per chiudere l’operazione. E allora, a quanto pare, il club francese sarebbe disposto ad alzare l’offerta, avvicinandosi in maniera sensibile a quelle che sarebbero le richieste della Roma. Pinto comunque spera che l’interesse dei bianconeri d’Oltremanica, che economicamente non hanno problemi e che si potrebbero spingere anche oltre quindi, posa diventare ancora più insistente alla fine della stagione.

La cosa certa in tutto questo è che Veretout non farà parte della rosa giallorossa il prossimo anno. Ormai il suo tempo alla Roma è finito. E si cercherà per lui la soluzione migliore. Senza dimenticare che sulle sue tracce c’è anche il Milan che ci starebbe pensando per sostituire Kessie, ormai destinato al Barcellona per la prossima stagione.