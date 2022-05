Calciomercato Roma, annuncio bomba di Totti su Dybala

Calciomercato Roma, arriva l’annuncio di Totti che spiazza tutti e acuisce rumors e indiscrezioni circa Paulo Dybala. Queste le sue parole.

Sono mesi di grande discussione all’ombra della Gran Madre (e non solo) in seguito alla maturata consapevolezza circa l’addio di Dybala. La “Joya” non è riuscito a trovare l’accordo con la Juventus, alla quale ha di fatto detto addio nell’ultima gara in casa contro la Lazio, caratterizzata dal duplice e commosso commiato dell’Allianz Stadium al 10 e allo storico capitano bianconero, Giorgio Chiellini.

Se a Torino non è stata ancora digerita la scelta della società di non voler trovare un punto di incontro con l’ormai ex Palermo e Juventus, nelle altre città italiane ed estere si è infittito sempre di più l’interesse per lo scenario legato al fantasista argentino. Le qualità di quest’ultimo sono indubbie, così come la centralità che andrebbe a ricoprire all’interno del nuovo progetto, indipendentemente dalla squadra che riuscirà a prenderlo.

In Italia, per ora, sembra esserci un vero e proprio braccio di ferro tra Inter e Roma, circa il quale sono in queste settimane arrivati non pochi annunci, novità e cambi di scena. Se Inzaghi vanta la complicità di quel Beppe Marotta che lo fece traslocare dalla Sicilia al Piemonte quasi otto anni fa, nonché la possibilità di garantirgli di disputare la Champions, i capitolini hanno diversi assi nella manica.

Calciomercato Roma, annuncio bomba di Totti: “Parlerò con Dybala”

Di certo, c’è il tutt’altro che trascurabile fattore Mourinho, in grado di poter far passare in secondo piano anche il mancato accesso ai gironi della massima competizione Uefa per club. A ciò si aggiungano le ostilità sportive tra Juve e Inter che potrebbero portare (in un’ottica anacronisticamente credente in quel briciolo di romanticismo rimasto nel mondo del calcio) Dybala a non acuire il già importante dispiacere dei tifosi per la sua mancata permanenza.

In questi minuti è però anche arrivato il grande annuncio di Francesco Totti ai microfoni di Sky Sport. Una vera e propria bomba, in grado di infiammare non poco i cuori e le speranze di una piazza già in grande fermento per la finale di Conference League. Queste le parole dello storico 10, definitosi come il “capitano di tutti i romanisti”.

“Dybala è un ragazzo più introverso e freddo rispetto a Chiellini e a differenza di Giorgio ha ancora diversi anni di carriera davanti a sé. Secondo me lui voleva rimanere ma non è stato trovato l’accordo. Lunedì lo incontrerò, vedremo se riuscirò a convincerlo a venire alla Roma. Saremo entrambi a Milano per un evento sportivo organizzato da Eto’o e giocheremo insieme. Gli dirò diverse cose, provando a mettergli qualcosa in testa. Spero la Roma sia della mia stessa idea e volontà ma sarebbe una follia disdegnare un giocatore del suo calibro”.