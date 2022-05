Calciomercato Roma, difensore dalla Francia: duello con il Newcastle

La Roma è al lavoro per costruire la rosa per la prossima stagione. Il rinforzo in difesa potrebbe arrivare dalla Francia: sfida al Newcastle

La testa di ogni romanista oggi è alla finale di Tirana, è inevitabile, ma nel frattempo la Roma deve pensare anche al futuro della squadra, visto che manca poco più di un mese all’apertura ufficiale del calciomercato estivo. Di rinforzi per la rosa a disposizione di Mourinho ne serviranno diversi, tra cui anche un difensore centrale.

Così dalla Francia potrebbe arrivare un nome nuovo che potrebbe rientrare nei piani giallorossi. Un centrale difensivo che viene offerto dagli agenti, ma non solo alla Roma. Il duello infatti sarebbe con il Newcastle, che dopo il cambio di proprietà potrebbe diventare una potenza economica del calcio internazionale.

Calciomercato Roma, offerto Wout Faes: anche il Newcastle sul centrale del Reims

Si scaldano i motori per la sessione estiva di calciomercato che è ormai alle porte. La Roma si sta guardando intorno per trovare i rinforzi giusti per alzare l’asticella nella rosa a disposizione di Mourinho per la prossima stagione. Tra i reparti in cui servirebbero nuovi innesti ci sarebbe anche la difesa.

Secondo quanto riportato dal giornalista Bob Faesen, alla Roma sarebbe stato offerto tramite i suoi agenti il centrale difensivo del Reims, Wout Faes. Ottima stagione quella appena terminata per club francese, che ha chiuso a metà classifica raggiungendo in scioltezza la salvezza. Il centrale belga in questa stagione ha collezionato 37 presenze, mettendo a segno anche 4 gol. La caratteristica che però sembrerebbe non combaciare con le necessità della Roma è che Faes non è mancino, mentre Mourinho cercherebbe un difensore mancino per la propria retroguardia. Inoltre sul centrale del Reims ci sarebbe anche l’interesse del Newcastle. Dunque la Roma potrebbe valutare Faes, ma dovrà sempre fare i conti con il Newcastle.