Roma, annuncio ufficiale: ennesimo sold out

Roma, è arrivato in questi minuti l’annuncio ufficiale da parte del club giallorosso. Ennesimo sold out e grande manifestazione d’amore.

In città non si parla d’altro e anche esternamente al mondo giallorosso c’è grande attenzione per quella che si appresta ad essere, comunque, una finale europea che vede coinvolta una squadra italiana. La Roma arriva a Tirana con la consapevolezza di aver onorato sin dall’inizio un percorso che poteva figurare come snobbabile ma che, come evidenziato anche dagli avversari rimasti in corsa, non era di facile percorrenza.

C’è adesso l’ultimo step da percorrere, confidando negli uomini di quel Mourinho ben abituato a impegni del genere e altrettanto conscio, come per sua stessa ammissione, di come queste gare siano unicamente dei giocatori e che l’ingerenza dei mister si riduca moltissimo in uno scontro da 50 e 50. L’ansia e l’attesa aumentano, soprattutto all’avvicinarsi delle lancette alle ore 21 che potrebbero essere la catalisi di un match in grado di cambiare il recente passato giallorosso e migliorare ulteriormente il voto di una stagione rivelatasi alla fine più edulcorata rispetto alla brutta piega assunta durante la parentesi invernale ma fin qui anche meno felice rispetto ai pronostici dei più dopo l’annuncio di Mourinho.

Roma, annuncio ufficiale del club: finale a Tirana ma lo Stadio Olimpico è sold out

Non è però questo ancora il momento dei bilanci. Nostro compito vuole essere adesso anche quello di raccontarvi cosa stia succedendo in questi momenti che precedono l’inizio della partita. Come da poco raccontatovi, in quel di Tirana si sta verificando un’autentica corsa al biglietto contro il tempo.

Come ben saprete e ricorderete, la gestione dei pochi tickets messi a disposizione dalla Uefa non è stata felicissima e ciò ha favorito il diffondersi di movimenti non proprio belli intorno alla compravendita dei titoli di accesso all’Arena Kombetare. Dopo le non poche polemiche nate, si erano poi diffuse non poche discussioni circa la decisione di affiggere i maxischermi in determinate zone della Capitale.

Alla fine, è stata la stessa Roma a favorire l’apertura dello Stadio Olimpico per dare la possibilità di assistere alla partita dall’arena giallorossa, presso la quale sono stati affissi dei maxischerma. L’iniziativa ha sin da subito riscosso grande successo e, come da previsione, si è raggiunto il Sold-out.

A comunicarlo è stato il club che con un annuncio ufficiale ha svelato la presenza di ben 50mila tifosi, accorsi per supportare con il cuore e dal cuore della Capitale la propria amatissima squadra.

Per il comunicato e altre informazioni utili si rimanda alla pagina —> https://bit.ly/3sT3GYv