Roma, la festa continua: le foto più belle e il programma di oggi

La vittoria della Conference League ha scatenato la festa a Tirana e a Roma dove i tifosi hanno aspettato l’arrivo dei giocatori. E non finisce qui.

Roma non ha dormito: Roma ha vinto. Il trionfo in Conference League ha scatenato i festeggiamenti dei tifosi giallorossi che tanto avevano atteso questo momento dopo anni di illusioni e promesse mancate. Mourinho al suo primo anno da allenatore ha subito messo la sua firma dando anche lustro alla nuova proprietà Friedkin che ha tracciato la strada per un futuro pieno di successi. Perché come ha detto il capitano Lorenzo Pellegrini a fine partita, questo deve essere solo l’inizio: non accontentiamoci.

Dopo la fine della partita, in tutta Roma i tifosi si sono riversati sulle strade per fare festa: ecco alcune foto simboliche della serata che resterà per sempre impressa nel loro cuore e nelle loro menti.

Olimpico sempre presente: oggi il programma dei festeggiamenti

Lo stadio Olimpico ieri ha risposto per l’ennesima volta presente. Nonostante in campo non ci fossero i calciatori, il maxi-schermo per la visione della partita è bastato per l’ennesimo sold out stagionale. E poi a fine partita sul terreno verde sono andati loro, i grandi protagonisti di tutta la stagione: i tifosi.

E ora non finisce qui: in mattinata la Roma informerà sul programma dei festeggiamenti: tenetevi pronti!