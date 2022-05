Calciomercato Roma, la mossa di Pinto per Koulibaly: prezzo fissato

Calciomercato, c’è anche la Roma su Koulibaly: la concorrenza, però, è molto folta. Juventus ed Inter monitorano la situazione.

Il tempo dei festeggiamenti in casa Roma sta per svanire, con Mourinho che ha concesso il meritato “rompete le righe”, per ricaricare le pile al termine di una stagione molto probante, impreziosita non solo dal ritorno in Europa League, ma anche e soprattutto dalla conquista della Conference nella finale contro il Feyenoord.

Per la dirigenza ora, si stagliano settimane molto intense, nel corso delle quali Tiago Pinto dovrà essere molto bravo a capitalizzare quelle occasioni che di volta in volta si presenteranno, rinforzando quelle zone del campo migliorabili, sia in termini di qualità, che d’esperienza. In questo senso, occhio alle manovre giallorosse in difesa, reparto per il quale la candidatura di Senesi, avversario recente della Roma in Conference, è molto più che credibile. Per il difensore del Feyenoord i contatti sono stati avviati da tempo, e stando alle ultime indiscrezione provenienti dall’Olanda, i capitolini potrebbero sfruttare la necessità da parte dei bianco rossi di cedere alcune pedine per fare casse. Ma quello del roccioso difensore argentino non è il solo profilo monitorato da Pinto, che guarda con molta attenzione anche all’evolvere della situazione Koulibaly.

Calciomercato, anche la Roma monitora Koulibaly: sfida a Juve ed Inter

Secondo quanto riferito da calciomercato.it, sulle tracce del difensore senegalese non ci sarebbe soltanto la Juventus, alle prese con l’arduo compito di trovare un sostituto all’altezza di Giorgio Chiellini. Per Koulibaly, infatti, legato al Napoli da un contratto in scadenza nel 2023 che non è stato ancora rinnovato, si segnalano dei sondaggi da parte di Inter e Roma: sia i nerazzurri che i giallorossi, dunque, hanno preso informazioni a riguardo, per capire la fattibilità dell’operazione. De Laurentiis, al momento, chiede non meno di 35 milioni di euro. All’estero, il Barça sembra essere il club più “agguerrito”; più defilate, invece, le ipotesi Newcastle ed Aston Villa.