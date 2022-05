Calciomercato Roma, il vice Abraham arriva dalla Premier League

Calciomercato Roma, il vice Abraham potrebbe arrivare dalla Premier League. Il club ha deciso di venderlo per fare cassa. Occasione Pinto

L’occasione per Pinto potrebbe arrivare dalla Premier League. Visto che secondo le informazioni riportate dal Daily Mail, il club di appartenenza avrebbe deciso di metterlo in vendita per cercare di fare cassa. Non è arrivata nessuna offerta ufficiale da parte di altri club per il momento, ma se le cose stessero davvero in questo modo, allora qualcosa si potrebbe davvero muovere nello spazio di poco tempo.

Anche perché in Premier la Roma guarda con molto interesse a quelle che potrebbero essere le uscite. E ci sono poche discussioni che a Mou serva eccome un vice Abraham o magari uno che possa giocare al suo fianco all’occorrenza. I vari Shomurodov e Felix sono con le valigie in mano, potrebbe essere ceduti perché non hanno convinto, e allora un innesto serve. Anche di quelli importanti, sulla prima linea.

Calciomercato Roma, spunta Raul Jimenez

Il nome che potrebbe spuntare è quello di Raul Jimenez, attaccante messicano dei Wolves – tornato in campo dopo la frattura del cranio che non solo gli ha messo a rischio la carriera ma anche la vita – che dalla società inglese sarebbero stato messo sul mercato. Classe 1991, sei gole quattro assist in questa stagione in 34 presenze – è stata quella del rientro dopo il lungo stop – ha un valore di mercato che si aggira intorno ai 20 milioni di euro. Il suo contratto con il club inglese scade nel 2024 e di rinnovo non se ne parla. Ed è per questo motivo che i Wolves avrebbero deciso di ascoltare tutte l’offerte che potrebbero arrivare.

Un colpo importante, che darebbe sicuramente ad Abraham un partner, e a Mourinho la possibilità di scegliere nel corso della prossima stagione. L’occasione insomma c’è: sta a Pinto decidere se sfruttarla o meno.