Calciomercato Roma, Dybala-Mkhitaryan | Doppio accordo

Il futuro di Mkhitaryan e Dybala è l’argomento caldo, con Roma e Inter che si sfidano per i due giocatori: tutto deciso, è fatta

Festeggiamenti ormai finiti per la conquista della Conference League, così la Roma può ora concentrarsi totalmente sul costruire la rosa per la prossima stagione. All’apertura del calciomercato estivo manca poco più di un mese, così per ora ci si può concentrare sulle questioni più imminenti, ovvero il futuro di Henrikh Mkhitaryan, in scadenza di contratto con la Roma, e di Paulo Dybala, che lascerà la Juventus a parametro zero.

Su entrambi i giocatori c’è anche il pressing importante dell’Inter, che vorrebbe mettere a segno un doppio colpo a parametro zero e molto importante. La decisione sul loro futuro sembrerebbe essere ormai arrivata.

Calciomercato Roma, Dybala e Mkhitaryan verso l’Inter: ci sono gli accordi

Le questioni Mkhitaryan e Dybala sembrerebbero essere le priorità di Roma e Inter in questa prima fase di calciomercato, in attesa dell’apertura della finestra ufficiale. Secondo quanto riportato dal ‘Corriere della Sera’, entrambi sembrerebbero destinati ad andare all’Inter.

Per quanto riguarda l’armeno in scadenza con la Roma, ci sarebbe già l’accordo tra il giocatore e l’Inter per un contratto da 4 milioni netti a stagione per due anni. Il giocatore gradirebbe molto la destinazione e i nerazzurri sembrerebbero non temere un ritorno della Roma, che sembrerebbe non poter offrire oltre un anno di contratto. Per quanto riguarda Dybala la situazione sarebbe più o meno la stessa. L’intesa tra l’argentino e l’Inter già ci sarebbe e un rilancio dei giallorossi sembrerebbe difficile. Dunque Roma che potrebbe finire ko in entrambi gli affari.