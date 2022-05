Roma, Mourinho esce allo scoperto: annuncio UFFICIALE sul futuro

Roma, è arrivato in questi minuti l’annuncio di José Mourinho che ha toccato plurimi punti, compreso quello legato alle sue scelte future.

Il tecnico aveva annunciato poco dopo la vittoria della Conference di voler restare nella Capitale, sottolineando come però la scelta non dipendesse unicamente da lui. Una modalità più o meno implicita per evidenziare come si stia trovando bene in questa realtà ma che l’esito di mercoledì sera non dovrà portare a cali di attenzione e o all’accontentarsi.

Un messaggio chiaro, soprattutto a quella onesta proprietà da lui tanto encomiata e alla quale ha chiesto ulteriori sforzi per continuare a crescere in vista degli anni che verranno. Da contratto, il rapporto tra Mourinho e la Roma si esaurirà tra due stagioni. Il recente post pubblicato dallo stesso allenatore sui propri social ha riguardato proprio quel futuro tanto atteso ma alludendo anche ad una possibile separazione tra le due strade.

Roma, l’annuncio di Mourinho e quelle dichiarazioni sul futuro

Di seguito riportiamo le sue dichiarazioni, giunte a circa 24 ore di distanza dal suo saluto alla Capitale con didascalia “Arrivederci Roma”. La prima parte ha interessato i ricordi di quest’anno, seguita dagli encomi a tutti coloro che abbiano fatto parte del progetto Roma in questi mesi. “I ricordi restano per sempre e la storia non può essere cancellata. Per me queste sono state emozioni incredibili, indimenticabili […] Prima di allora, ho bisogno di abbracciare tutti. Devo dire al mondo la mia gratitudine ai miei GIOCATORI: tutti, da Rui che ha giocato 54 partite a Pietro che non ha giocato un solo minuto. Ma in questa squadra tutti hanno giocato ogni minuto di ogni partita […]”.

La parte finale ha poi interessato il futuro, seguita da un piccola riflessione su un allontanamento dalla Capitale: “Un giorno lascerò la Roma e l’AS Roma, questa è la legge del calcio, ma più di una o più coppe mi piacerebbe vedere questo club per sempre e per sempre unito da questa passione e questo amore. Due immagini per abbracciarvi tutti.”