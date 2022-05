Calciomercato Roma, un Campione del Mondo per Mou: testa a testa con Juve e Lazio

Calciomercato Roma, anche Mou monitora il super colpo per la mediana: sfida alla Juventus e alla Lazio. Ecco i dettagli.

Dopo aver incamerato la Conference League, ottenuta al termine di una stagione nella quale comunque la compagine di Mourinho ha sacrificato molte energie per onorare al meglio la Competizione europea alla quale partecipava, per i giallorossi è tempo di ricaricare le pile, prima di prepararsi al meglio ad una stagione – la prossima – nella quale lo Special One spera di poter giocare un ruolo da assoluto protagonista, grazie anche agli eventuali innesti sul mercato griffati Tiago Pinto.

E proprio il general manager giallorosso sta scandagliando il terreno alla ricerca di soluzioni intriganti, a costo relativamente ridotto, o comunque ammortizzabile grazie a cessioni mirate. Sicuramente il reparto in cui il tecnico lusitano si auspica rinforzi è il centrocampo, per puntellare il quale Pinto potrebbe decidere di portare nella Capitale anche più di una pedina. Molto dipenderà dagli incastri che si origineranno, ma l’ultima indiscrezione che trapela dall’Inghilterra va comunque attenzionata, in quanto gravida di possibili sviluppi nel corso dei prossimi giorni.

Calciomercato, anche la Roma su Jorginho: Lazio e Juve “avvisate”

Come riferito da 90min.com, infatti, il profilo di Jorginho non è monitorato solo da Juventus e Lazio. Anche la Roma, infatti, si sarebbe resa protagonista di sondaggi esplorativi, atti a tastare il terreno per capire le velleità di manovra. Ricordiamo che l’italo-brasiliano non ha ancora rinnovato il suo contratto in scadenza nel 2023, e potrebbe decidere di cambiare aria nel caso in cui dovesse ricevere un’offerta allettante. Il ribaltone societario dei Blues offre comunque un’incognita che non può essere trascurata, ma la vera notizia è legata al fatto che la Roma si sarebbe iscritta nella lista delle pretendenti all’ex Napoli. Con un Pogba sempre più vicino, non è escluso che alla fine la Juve decida di virare su altri obiettivi, anche se i contatti di “Madama” con l’entourage del play sarebbero costanti. Vi terremo aggiornati a riguardo.