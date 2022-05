Calciomercato Roma, irruzione a sorpresa del Villarreal: 16 milioni

Calciomercato Roma, l’irruzione del Villarreal che scompagina le carte in tavola. Il difensore era monitorato da tre club italiani.

La crescita esponenziale che ha caratterizzato la seconda parte della stagione della Roma si è materializzata anche e soprattutto grazie ad un’impermeabilità difensiva con cui Mou è riuscito a rialzare il muro difensivo.

Grazie ad uno Smalling in versione deluxe – con l’inglese che si è confermato roccia insuperabile anche e soprattutto nel corso della finale di Tirana, che ha certificato il trionfo giallorosso in Conference League – anche Mancini, Kumbulla ed Ibanez hanno beneficiato di un pilastro al quale appoggiarsi nei momento di difficoltà. Tuttavia, Pinto vorrebbe puntellare il reparto con un altro innesto funzionale al credo tattico dello Special One. In quest’ottica, Marcos Senesi sembra essere il preferito, anche se la concorrenza non manca. I giallorossi, parallelamente, hanno provato a sondare il terreno – attraverso timidi sondaggi esplorativi – per tastare la situazione legata a Marcao, pilastro difensivo in forza al Galatasaray.

Calciomercato Roma, il Villarreal fa sul serio per Marcao

Secondo quanto rimbalza dalla Turchia – e più nello specifico da fanatik.com – il dossier di Marcao è attenzionato da Napoli, Roma ed Atalanta che, però, devono fare i conti con l’irruzione a sorpresa del Villarreal, che avrebbe stanziato un’offerta da 16 milioni di euro per far saltare il banco. In un periodo nel quale il “Gala” deve fare i conti con una fase di “transizione” da un punto di vista manageriale, l’eventuale cessione del nativo di Londrina potrebbe rivelarsi importante per incamerare un lauto tesoretto da eventualmente reinvestire per puntellare altre zone del campo.