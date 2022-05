Calciomercato Roma, richiesta accettata: Pinto concede l’aumento

Calciomercato Roma, si passa all’incasso: il pupillo di Mourinho nelle prossime settimane potrebbe essere chiamato per un ritocco economico

La rivelazione della stagione. Non solo per le sue qualità tecniche, ma anche per il coraggio di Mourinho di buttarlo nella mischia nel momento in cui ha avuto bisogno di forze fresche. E da quel momento in poi Zalewski non è più uscito dal campo. giovane, con ampi margini di miglioramento, e che con Mou in panchina può solamente crescere ancora. Insomma, è arrivato il momento di blindarlo in maniera definitiva.

Non tanto per la durata del contratto – che è stato rinnovato e che scade nel 2025 – ma per quell’accordo economico che sicuramente è da migliorare per non fare venire strane idee al calciatore. Che comunque, c’è da dirlo, si è dimostrato un ragazzo con la testa sulle spalle e che probabilmente nemmeno busserà alla porta di Pinto. Ma sarà il gm a presentarsi con il giusto rinnovo.

Calciomercato Roma, ritocco per Zalewski

Secondo le informazioni riportate questa mattina da Il Tempo, la Roma potrebbe presentare una proposta di adeguamento al calciatore. Il pupillo dello Special One guadagna 500mila euro a stagione che sembrano decisamente pochi per uno che ha guadagnato una maglia da titolare e che è stato decisivo nella parte finale della stagione. Dopo aver ribaltato le gerarchie, mettendo a sedere anche Vina che potrebbe addirittura essere ceduto alla fine dell’anno visto anche il rientro di Spinazzola, Zalewski potrebbe essere ben presto chiamato dalla dirigenza giallorossa per un ritocco verso l’alto dell’ingaggio. Sarebbe sicuramente il giusto premio alla fine di un’annata da incorniciare.