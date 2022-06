Calciomercato Roma, forte pressing in Serie A: decide Mourinho

Calciomercato Roma, il pressing è forte in Serie A: una partenza improvvisa. L’ultima parola spetta allo Special One

Il pressing sta diventando sempre più forte in Serie A. Non solo l’Atalanta, che qualche giorno fa ha iniziato a fare un sondaggio, ma anche il Monza, neo promosso, che essendo in mano a Berlusconi e Galliani vuole sicuramente fare le cose in grande. Insomma, c’è da capire quale sarà il futuro di El Shaarawy, il Faraone che appare in uscita. Anche se lui vorrebbe rimanere.

La notizia è riportata dalla Gazzetta dello Sport che svela come l’esterno offensivo non vorrebbe muoversi, ma che sicuramente avrebbe sperato di giocare un poco di più nel corso di questa stagione. Alla soglia dei trent’anni l’obiettivo principale è quello di scendere in campo con maggiore continuità. ElSha sa di aver un contratto importante ma sa anche che le offerte non dovrebbero di certo mancare. Insomma, in poche parole si starebbe guardando intorno.

Calciomercato Roma, ultima parola a Mou

Atalanta e Monza insomma sul Faraone. Con la Roma che ovviamente non lo considera incedibile e attende un’offerta, sapendo anche che piazzerebbe in ogni caso una plusvalenza visto che è arrivato a parametro zero. Ma la Gazzetta dello Sport sottolinea comunque che l’ultima parola spetta in ogni caso a José Mourinho, che magari potrebbe mettere un veto alla cessione di El Shaarawy visto che comunque, anche se con poco minutaggio all’attivo, lo ha mandato in campo spesso e volentieri.

Di sviluppi anche sotto questo aspetto ce ne saranno sicuramente nelle prossime settimane.