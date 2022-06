Calciomercato Roma, se lo prende Spalletti: intesa raggiunta

Calciomercato Roma, se lo prende Spalletti che ha trovato l’intesa con il club e con il giocatore. Ma c’è una condizione che potrebbe far rientrare Pinto

Intesa raggiunta, sia con il calciatore, sia con il club proprietario del cartellino. Insomma, sembra davvero tutto fatto, con Spalletti che si dovrebbe prendere quell’attaccante che ha vissuto la migliore stagione della sua carriera e che per questo motivo è stato messo nel mirino anche da Tiago Pinto e da José Mourinho. Ma secondo le informazioni riportare da Daniele Trecca su calciomercato.it, ormai Deulofeu sarebbe a un passo dal Napoli.

L’intesa di massima è stata raggiunta: stipendio da poco più di 2 milioni di euro a stagione, 14-15 invece quelli che dovrebbero entrare nelle casse della società di Pozzo inclusi i bonus. Fumata bianca quindi in arrivo? Pare proprio di no, almeno per il momento, visto che ci sarebbe una condizione che potrebbe far rientrare in corsa Tiago Pinto.

Calciomercato Roma, ecco le condizioni per Deulofeu

Sì, il Napoli non può chiudere al momento perché prima deve cedere qualcuno lì davanti. La prima linea di Spalletti è assai affollata e allora tra Ounas, Politano e anche Mertens deve prima salutare la compagnia. Non sarà facile quindi in questo caso riuscire a mettere il lucchetto a Deulofeu in tempi brevissimi: le cessioni che vorrebbe piazzare De Laurentiis sono decisamente importanti e richiedono anche un certo esborso economico da parte dei club che potrebbero essere interessati.

Insomma, in poche parole, ci potrebbe anche essere un minimo spiraglio per Pinto per rientrare in questa operazione. Difficile sì, ma non impossibile, soprattutto se il general manager decidesse di accelerare e magari pareggiare l’offerta del Napoli. Vedremo gli sviluppi, ma in ogni caso al momento gli azzurri sembrano – anzi sono – i favoriti.