Calciomercato Roma, sprint della Juve | Ultim’ora Sky

Calciomercato Roma, intreccio con la Juventus: l’assalto dei bianconeri cambia inevitabilmente i piani dei giallorossi.

Si prospettano giorni frenetici in una settimana che potrebbe dire molto sulle prossime strategie della Roma, ma non solo. Le manovre dei giallorossi sono inevitabilmente intrecciate con quelle delle altre big del nostro campionato.

Pinto aspetta di capire l’evolvere della situazione legata a Nicolò Zaniolo. Per il gioiello giallorosso, il Gm non è disposto a fare sconti, e chiede almeno 50 milioni di euro, la maggior parte dei quali verrebbe poi reinvestita per acquistare un sostituto all’altezza. Tra i nomi caldeggiati c’è anche quello di Berardi sul quale, però, sarebbe ritornata prepotentemente la Juventus.

Calciomercato Roma, ritorno di fiamma della Juventus per Berardi

Secondo quanto riferito da Sky, infatti, la Juventus starebbe manifestando delle perplessità in merito all’acquisto di Angel Di Maria, ragion per cui avrebbe dirottato le proprio attenzioni proprio su Berardi, vecchio pallino di Max Allegri. Con il passaggio in pianta stabile al 4-3-3, il tecnico livornese ha bisogno di ali sulle fasce, e dopo l’addio di Paulo Dybala, Cherubini è al lavoro per provare a portare all’ombra della Mole almeno due nuove pedine con cui ridisegnare il mosaico del pacchetto offensivo.

Da capire quale sarà la valutazione del Sassuolo per Berardi, che dai primi sondaggi esplorativi sembrerebbe chiedere almeno 30-35 milioni di euro.