Calciomercato Roma, arrivano le parole del procuratore che fanno chiarezza sul suo futuro: “Ha già scelto il nuovo club”

Riflettori accesi sulla finestra di calciomercato estivo in casa Roma, dopo la chiusura di stagione col botto per Josè Mourinho. Il tecnico portoghese si sta godendo le vacanze dopo una stagione lunga ben 55 gare, culminata con il trionfo della Conference League a Tirana. Mentre lo Special One ha staccato la spina sono giornate di lavoro frenetico per il connazionale Tiago Pinto, ecco che si delinea ufficialmente il futuro di un calciatore accostato ai giallorossi. Il procuratore non ha alcun dubbio e non usa mezzi termini, la volontà del calciatore è chiara ed il nuovo club è già stato scelto.

A poche settimane dall’inizio del calciomercato estivo arrivano le parole del procuratore di un calciatore accostato anche alla Roma. L’agente del giovane ha sciolto i dubbi, indicando la volontà netta del diretto interessato in vista della prossima sessione di calciomercato. Sciolto l’intreccio che vedeva la Roma mirare dritto al campionato argentino per rafforzare la propria trequarti, ora non ci sono davvero più dubbi. Trequarti giallorossa che ha perso, a parametro zero, le prestazioni dell’armeno Henrikh Mkhitaryan. Proprio per sostituire l’ormai ex numero 77 si era fatto anche il nome di un giovane trequartista dall’Argentina, ora le carte in tavole sono state scoperte.

Calciomercato Roma, annuncio ufficiale: “Ha scelto il nuovo club”

A far saltare il banco ci ha pensato Martin Sendoa, procuratore di Facundo Farias. Trequartista classe 2002 in forza al Colon, ora il suo futuro sembra esser deciso e non sarà in Serie A. Il procuratore non ha alcun dubbio, intervistato dalla radio portoghese TSF si è così pronunciato sul futuro imminente del trequartista: “Farias preferisce giocare nel Porto. È un club che può servire da trampolino di lancio per raggiungere in seguito le migliori squadre del mondo.” L’argentino dunque è ad un passo da sposare la causa di Sergio Conceicao, al club portoghese viene lanciato un ultimatum entro la quale avere risposte: questo venerdì. Il procuratore poi parla anche dell’interesse giallorosso:“Potremmo avere un’offerta anche dalla Roma, ma sinceramente preferiamo il Porto.”