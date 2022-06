Calciomercato Roma, Pinto scatenato: “Ne prendono un altro”

La Roma ha già il piede sull’acceleratore per questa sessione estiva di calciomercato: altro colpo confermato. Inserita una contropartita

Poco più di tre settimane all’apertura ufficiale del calciomercato estivo, ma la Roma ha già le idee chiare su chi puntare. I giallorossi infatti sono partiti premendo sull’acceleratore in questa finestra per i trasferimenti, con il colpo Matic ormai ai dettagli e altri obiettivi chiari da inseguire.

Un altro importante rinforzo però per la Roma potrebbe essere vicino. I giallorossi infatti stanno cercando anche un esterno offensivo. Così la richiesta di Mourinho di rinforzare quella zona del campo potrebbe essere presto esaurita, con un colpo che sembrerebbe in fase di chiusura. Nell’affare verrebbe inserita anche una contropartita a scelta tra due calciatori giallorossi.

Calciomercato Roma, Trevisani conferma l’obiettivo Guedes: Carles Perez o Villar come contropartita

La Roma non temporeggia in questa sessione di calciomercato estiva, anzi va dritta al punto. I rinforzi da portare alla corte di Mourinho per colmare alcune lacune in rosa sono diversi. Così la società preme sull’acceleratore e mette a segno colpi importanti. Dopo la conferma di Matic, ne arriva un’altra importante.

Infatti il giornalista Riccardo Trevisani ai microfoni di ‘Tele Radio Stereo’ ha affermato che la Roma prenderà Goncalo Guedes, esterno offensivo del Valencia che in questa stagione ha collezionato 42 presenze, mettendo a segno 13 gol e 6 assist. Nell’affare con il Valencia verrà inserita anche una contropartita tra Carles Perez, che dopo una buona stagione da riserva vorrebbe maggiore spazio, e Gonzalo Villar, di rientro dal prestito al Getafe. Dunque la Roma si appresta a mettere a segno un altro colpo portando alla corte di Mourinho un talento portoghese classe ’96 che ha numeri importanti anche a livello realizzativo e che potrà agire alle spalle di Tammy Abraham nella prossima stagione.