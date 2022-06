Calciomercato Roma, ha stregato Mou: c’è l’offerta per il nuovo Benatia

Calciomercato Roma, arriva l’offerta per il giocatore che ha stregato Mourinho. Di seguito tutti gli aggiornamenti.

In queste settimane abbiamo potuto comprendere come a Trigoria si vorrà continuare a seguire una strada totalmente opposta rispetto a quella tracciata nelle ultime stagioni. Senza imbatterci nuovamente in giusti panegirici nei confronti della silente ma concreta operosità dei Friedkin, sottolineiamo come questi ultimi siano da tempo al lavoro per garantire i giusti rinforzi a quel José Mourinho che non ha mai perso occasione per esaltare la dirigenza texana.

Fatti e non parole. Questa la nota massima con la quale potremmo riassumere l’ultima stagione della Roma e, soprattutto, il cammino iniziato sotto il comando di Dan e Ryan. Necessario però il proseguire verso questa direzione, continuando ad operare in nome di quella deontologia pubblicamente encomiata da Mou proprio dopo la vittoria di Conference League e che dovrà divenire sostrato per la costruzione di una rosa che ambisca negli anni ad obiettivi e traguardi sempre più nobili.

Il trionfo europeo non deve infatti far passare in secondo piano le difficoltà palesate dai giallorossi, soprattutto nella prima parte di stagione. A Pinto, dunque, il compito di limare laddove necessario e nel pieno rispetto, da un lato, delle finanze dei Friedkin, dall’altro delle richieste del collega connazionale José.

Calciomercato Roma, 2 milioni di euro per il nuovo Benatia: tutti gli aggiornamenti

Mentre in questi minuti sono arrivati importanti aggiornamenti circa un futuro di Paulo Dybala ormai segnato, non sfuggano gli aggiornamenti provenienti dall’estero. Il nome de “La Joya“, così come quello di Isco e del difficilissimo ma non utopistico Ronaldo (accostato a Mou soprattutto in passato) hanno forse illuso i tifosi in modo tempestivo. I giallorossi sono sicuramente alla ricerca di un gran colpo, in pieno stile Abraham che sia in grado non solo di aizzare la piazza ma anche di avere un impatto determinante sulla squadra.

Le disponibilità economiche della Roma non sono però illimitate e andrà dunque cercato anche qualche nome che possa rivelarsi importante quanto funzionale ma che al contempo arrivi a condizioni pressoché ragionevoli. Su questa strada, percorsa anche da Solbakken e Celik, vanno le novità provenienti dal Marocco. Secondo il portale Al Ahdath Al Maghribiya, Mourinho avrebbe manifestato interesse e ammirazione per il difensore marocchino, Achraf Dari del Wydad AC, distintosi quest’anno per una grande continuità di prestazioni.

Il ventitreenne sarebbe stato osservato da vicino da diversi scout italiani, compresi quelli giallorossi, e avrebbe portato il club capitolino ad offrire 2 milioni di euro. A detta di Mou potrebbe rappresentare un economico ma non poco funzionale approdo.