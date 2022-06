Calciomercato Roma, via libera ufficiale ma Spalletti è in pole

Calciomercato Roma, il procuratore del calciatore ha aperto ufficialmente alla cessione. La concorrenza è agguerrita, in testa c’è il Napoli.

C’è il via libera ufficiale alla cessione in Serie A, a riferirlo è stato l’agente del calciatore. Mezza Europa è sulle tracce di uno dei profili che più ha stupito nello scorso campionato italiano. Ora la società ha deciso per il via libera alla cessione e le parole del procuratore dell’attaccante accendono il calciomercato estivo. Tra le tante pretendenti sulle sue tracce ce ne è una che sembra aver staccato la concorrenza: parliamo del Napoli di Luciano Spalletti.

Il Napoli di Luciano Spalletti sembra esser avanti a tutti, anche la Roma potrebbe dover arrendersi alla concorrenza dell’ex tecnico giallorosso. Il procuratore del calciatore decide di giocare a carte scoperte e svela ufficialmente il via libera del club alla cessione. Sulle sue tracce tantissime squadre, complice il campionato ad altissimi livelli disputato. L’attaccante ha messo in mostra le sue dote migliori ed ha chiuso la stagione con uno score impressionante: 34 presenze e 13 reti messe a referto nell’ultima Serie A per lui. Le sirene di calciomercato si sono subito accese, ora il procuratore non lascia alcun dubbio sulla possibilità di cessione.

Calciomercato Roma, c’è il via libera ufficiale ma Spalletti è in pole

Parliamo di Gerard Deulofeu, una delle sorprese maggiori dell’Udinese in questa stagione. A parlare candidamente del suo futuro è stato il procuratore Albert Botines, intervistato dal sito Footballnews24.com. Ecco le parole del procuratore dello spagnolo: “Ci sono diversi clienti per il calciatore sia in Italia che in Spagna. Inoltre, c’è interesse anche in Premier League.” Spunta il via libera alla cessione: “Abbiamo parlato con l’Udinese dato che Gerard è molto felice nel club, tra l’altro c’è un grande rapporto con Gino Pozzo e la sua famiglia. Entrambe le parti sono aperte a cercare un trasferimento, anche la società pensa che questo sia il momento giusto, motivo per il quale vorrebbe concludere il tutto in questa finestra di calciomercato.” Infine si conferma la pista Napoli come una delle più calde: “Napoli è un’ottima alternativa per lui. Si tratta di un grande club che giocherà la Champions League e sarà sicuramente una delle migliori opzioni. “