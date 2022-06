Calciomercato Roma, dalla Spagna: Mourinho vuole Bale

Calciomercato Roma, dalla Spagna la bomba: Mourinho vuole Bale che è in uscita a parametro zero dal Real Madrid

Ha offerte dalla Premier League Gareth Bale, in uscita a parametro zero dal Real Madrid e che è alla ricerca di quello che con ogni probabilità sarà l’ultimo contratto della sua vincente carriera. Ma mai come in questo caso la differenza la potrebbe fare José Mourinho, che lo voleva proprio al Real, poi al Manchester United, e infine lo ha allenato nella sua esperienza sulla panchina del Tottenham. Sì, lo Special One, potrebbe essere decisivo in questo caso.

La notizia è riportata dal portale Okdiario.com, che sottolinea come l’allenatore portoghese sia stato sempre innamorato del gallese, che vuole giocare in un campionato importante per prepararsi al meglio al Mondiale in Qatar. Insomma, la Roma ci starebbe pensando al 33enne, che potrebbe ricoprire più ruoli nel 4-2-3-1 di stampo mourinhiano alle spalle di Abraham. Cioè, meglio dire cosi: li potrebbe coprire quasi tutti in quella zona di campo,

Calciomercato Roma, Mou vuole Bale

Il gallese sa bene che la prossima sarà quasi sicuramente la sua ultima esperienza in campo prima di dedicarsi – spiega il sito – a quella che è la sua passione, giocare a golf. E a Roma campi ce ne sono, anche importanti, che potrebbero attirare l’attenzione dell’esterno offensivo. Ovviamente questo non centra nulla con la decisione che prenderà Bale, ma centra, eccome, il fatto che sulla panchina ci sia Mourinho, uno che ha dimostrato di volerlo da sempre e che lo potrebbe rilanciare in maniera definitiva, dopo alcune stagioni vissute ai margini per via di qualche infortunio di troppo e di un amore mai sbocciato invece con Carlo Ancelotti nella seconda esperienza del tecnico italiano sulla panchina madrilena.

Insomma, dopo Matic, altro colpo a zero che potrebbe essere ufficializzato a breve, la Roma guarda con interesse a quello che potrebbe essere un altro innesto decisamente importante senza spendere un euro. Bale è uomo di qualità, di esperienza, e potrebbe vivere una seconda giovinezza all’ombra del Cupolone. Vedremo.