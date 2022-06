Calciomercato Roma, retromarcia improvvisa: salta la firma

Sfuma la trattativa per un obiettivo di calciomercato della Roma, che non firmerà più con il club a cui è sembrato molto vicino

Il calciomercato è un momento del calcio in cui nulla è sicuro e tutto è in divenire. Le trattative che sembrano chiuse possono cambiare in poche ore e riaprirsi a capovolgimenti spettacolari. Come infatti si dice, le vie del calciomercato sono infinite e proprio queste possono portare gli obiettivi da una parte o dall’altra. Questi sentieri li sta scrutando molto bene anche la Roma che in vista della prossima stagione sta cercando di individuare i migliori talenti per costruire la squadra con cui Mourinho dovrà cercare di migliorare il cammino sia in campionato che nelle coppe. Il primo colpo della seconda stagione dello Special One è già pronto ad arrivare. Si tratta di Nemanja Matic, che dovrà migliorare la gestione del pallone a centrocampo.

Sempre per migliorare la linea mediana, l’allenatore portoghese aveva pensato ad alcuni talenti del calcio mondiale che questa estate rappresentano dei veri e propri affari. Uno dei nomi accostati alla Roma in questi primi giorni di giugno è stato quello di Isco, fantasista spagnolo del Real Madrid, che sembra essere alla fine della carriera con i Blancos. L’arrivo dell’ex Malaga era stato sognato anche dai tifosi, che hanno sperato di avere un colpo top in vista della prossima stagione. Oltre a lui, però, c’è stato anche un altro fantasista che è stato avvicinato al club della Capitale. Si tratta di Mario Gotze, trequartista del Psv finito nel mirino del Benfica nelle scorse settimane. L’accordo proprio con i portoghesi, poi sembrava quasi chiuso, ma in queste ore è arrivato un aggiornamento che capovolge tutto.

Calciomercato Roma, il Benfica abbandona Mario Gotze: salta la firma

Secondo quanto riporta A Bola, il club di Lisbona ha deciso di lasciar perdere il fantasista tedesco, che non fa più parte dei loro piani. a far saltare l’affare sono state le richieste del giocatore e del suo entourage, con la concorrenza per prendere l’ex Dortmund e Bayern Monaco che ha fatto alzare l’asticella proprio all’attuale fantasista del Psv. Salta quindi la firma che sembrava molto vicina per per Gotze, che torna sul mercato per le atre squadre.