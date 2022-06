NEST Football, i giovani talenti a Rimini per illuminare la offseason 2022

A Rimini si terrà l’evento dal 13 giugno al 3 luglio con tanti giovani talenti del calcio italiano che si ritroveranno per l’OFFSEASON 2022, evento organizzato da NEST Football

La stagione calcistica potrebbe essere finita per alcuni, ma per tutti quelli che parteciperanno all’OFFSEASON 2022 organizzata da NEST Football non sarà così. Dal 13 giugno al 3 luglio, a Rimini si terrà il grande evento diretto a tutti i giovani calciatori italiani che hanno intenzione di prepararsi al meglio in vista della prossima annata. Anche se l’estate non è ancora cominciata, arrivare alla preparazione con un piccolo sprint in più è qualcosa che può aiutare e lo sa bene NEST Football, che ah deciso di dare una grande opportunità a tutti quei ragazzi che hanno voglia di migliorarsi.

Ogni anno sono più di 40 i calciatori che vengono segutii dai professionisti di NEST Football, che mette a disposizione dei servizi di grande livello, uniti a strutture all’avanguardia. Chi sceglie i servizi di NEST Football, poi, non sono solo dilettanti, ma nel gruppo che decide di far parte dell’OFFSEASON ci sono talenti di Serie A, Serie B, Lega Pro, Serie D e Primavera. Intorno a questi viene creato un team dedicato. Presenti tutte le figure: da mental coach, preparatore atletico e match analyst a consulente finanziario, consulente di immagine e comunicazione. Saranno presenti, tra gli altri, Nadir Zortea, difensore dell’Atalanta reduce dall’esperienza alla Salernitana, Pasquale Mazzocchi, Cristian Buonaiuto della Cremonese, Lorenzo Colombo, gioiello del Milan, Diego Peralta, Elia Petrelli, Marco Varnier, Nicola Rauti, Edoardo Vergani e Lorenzo Gavioli.