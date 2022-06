Calciomercato Roma, tradimento “carioca”: così salta tutto

Calciomercato Roma, le ultime indiscrezioni che trapelano dalla Francia sono inequivocabili: il tecnico non ha dubbi.

Sarà un’estate intensa in casa Roma, nella quale Tiago Pinto cercherà di soddisfare le richieste di José Mourinho, con un occhio inevitabilmente rivolto a mere ragioni di bilancio. Ecco perché i giallorossi sperano di ricavare un discreto tesoretto dalle cessioni di quelle pedine considerate “sacrificabili” dallo Special One.

Una di queste è sicuramente Jordan Veretout. Reduce da una stagione nella quale, dopo un inizio a spron battuto, a fatto fatica a ritagliarsi un ruolo da protagonista all’interno dello scacchiere tattico giallorosso, il ventinovenne nativo di Ancenis potrebbe seriamente entrare nell’ordine di idee di cambiare aria. Seguito un pò di tempo da alcuni club di Serie A, l’ex Fiorentina sarebbe ora finito prepotentemente nel mirino di diversi club che militano in Ligue: Lione e Marsiglia, infatti, negli ultimi giorni avrebbero effettuato ben più di qualche semplice sondaggio esplorativo.

Calciomercato Roma, Veretout “silurato”: Sampaoli non ha dubbi

Complice la partenza di Boubacar Kamara – accasatosi all’Aston Villa dopo aver deciso di non rinnovare il proprio contratto con il Marsiglia in scadenza nel 2022 – i provenzali hanno assoluto bisogno di puntellare la propria mediana con un jolly in grado di dettare i ritmi di gioco. Il “pallino” di Longoria sarebbe proprio Veretout, la cui valutazione si aggira sui 15 milioni di euro; tuttavia, secondo quanto riferito da RMC Sport, Sampaoli preferirebbe mettere le mani su Danilo, ventunenne centrocampista brasiliano in forza al Palmeiras in rampa di lancio. Staremo a vedere in che modo si snoderà questa situazione sostanzialmente intricata.