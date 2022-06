Calciomercato, Frattesi alla Roma: spunta l’indizio social

Calciomercato Roma, spunta l’indizio social che dà vigore alle tante voci susseguitesi in questi giorni relative al suo ritorno.

Ceri amori non finiscono, recita la nota frase del ritornello di Antonello Venditti. Un masterpiece del cantautorato italiano che diverse volte ha trovato attualizzazione anche nel mondo dello sport, pur divenendo sempre più raro in una fase contraddistinta dalla sempre maggiore ingerenza di cinici interessi economici.

Non sono però pochi gli amanti di questo sport in grado di mantenere una visione incantata e puerile sul mondo del calcio, anelanti anche al ripristino di quegli anni, ormai lontanissimi, pullulanti di bandiere e giocatori in grado di dimostrare grande affetto e vicinanza alla maglia. Ecco, dunque, spiegati i desideri di chi, magari, si auspica un felice reinserimento di Totti o De Rossi in quel club di cui saranno sempre emblema e simbolo. Ma si pensi anche all’entusiasmo con il quale sono stati accolti alcuni rientri nella Capitale, per quanto a questi ultimi non sempre abbia fatto seguito un meritevole soddisfacimento delle aspettative.

Calciomercato Roma, l’indizio social alimenta le voci sul ritorno di Frattesi

Potrebbe essere questo il caso del ritorno di El-Shaarawy o del molto più felice rientro di quel Pellegrini di Cinecittà, ormai leader e capitano di una squadra che da anni cerca di rappresentare con orgoglio e dignità. Da qualche tempo a questa parte, poi, si sta parlando della possibilità di assistere ad uno scenario simile a quello per il numero 7.

Ci riferiamo alla pista Frattesi, individuato da Mourinho come rinforzo ideale per un centrocampo che necessiterà di non pochi cambiamenti e che andrebbe a rinforzare una rosa che da sempre ha fatto della presenza di romani e romanisti un proprio marchio di fabbrica, oltre che motivo di orgoglio. Archiviando sentimentalismi ed emozioni, è giusto osservare come non sia mai facile dialogare con il Sassuolo e Carnevali, bravissimi a fare i propri interessi.

In questo caso, però, come già raccontatovi, la Roma ha più jolly da poter giocare per convincere i neroverdi a favorire il ritorno di quel Davide cresciuto calcisticamente e biograficamente nella soleggiata Urbe. Il suo approdo figura come sempre più vicino e a corroborare le recenti voci è stato anche l’aggiornamento social della sorella Chiara che ha pubblicato in queste ore una storia Instagram ritraente l’articolo odierno de “La Gazzetta dello Sport” in cui si parla appunto della possibilità di assistere ad un arrivo del pupillo di Dionisi alla corte di Mourinho.