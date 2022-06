Roma, nessuna adesione all’Opa nel giorno del lancio

Roma, L’Opa voluta dai Friedkin parte male. Così come riportato da Il Tempo sono zero le adesioni fino al momento

I Friedkin hanno lanciato l’Opa per cercare di prendersi anche quelle quote azionarie dei piccoli soci giallorossi, ma nel primo giorno dell’offerta, così come riportato da Il Tempo, nessuna adesione è arrivata. Poco male, comunque, visto che l’offerta scade il prossimo 8 luglio quindi il tempo per mettere a posto le cose c’è. Sicuramente ci si aspettava un approccio diverso da parte dei soci di minoranza, l’obiettivo comunque della proprietà americana rimane sempre uguale: il destling, cioè uscire dalla quotazione a Piazza Affari.

I Friedkin stanno investendo tanto nella società e allora cercheranno di prendersi tutte le quote anche per un certa discrezionalità in quelle che sono e saranno tutte le operazioni da fare, anche per quanto riguarda il mercato. Ecco perché hanno lanciato questa Opa sul mercato: e l’obiettivo, almeno stando a queste che sono le prime indicazioni, non sarà di certo facile da prendere.

Roma, zero adesioni all’Opa

Insomma, zero adesioni per il momento ma il tempo c’è ancora. Poco meno di un mese per poi capire quali saranno le azioni che di conseguenza prenderanno i Friedkin in questa “battaglia” intrapresa. In ogni caso non sono nemmeno cambiate ovviamente le quote dei texani dentro la società giallorossa: acquisti fatti nelle ultime settimane che hanno alzato la percentuale della proprietà americana all’interno dei giallorossi.

Vedremo poi quali saranno le risposte nelle prossime settimane e nei prossimi giorni. Ovviamente non s’è partiti con il piede giusto.