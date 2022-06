Calciomercato, Frattesi alla Roma: annuncio ufficiale dell’agente

Calciomercato Roma, è di questi minuti l’annuncio relativo alla trattativa di cui da diverso tempo si sta discutendo nella Capitale.

Sono giorni di grande novità e attesa all’ombra del Colosseo, laddove potrebbero registrarsi importanti aggiornamenti da un momento all’altro. La società dei Friedkin ci ha ormai abituato ad un modo di fare silente quanto concreto, come emerso anche dalla trattativa per Matic la cui fumata bianca è arrivata proprio in un momento in cui si erano arrestati i non pochi rumors primaverili sull’ormai ex United.

Nemanja si è quest’oggi legato ufficialmente alla Roma, riabbracciando quel Mourinho che lo aveva già allenato in Premier League durante la parentesi londinese e che, pur consapevole dell’età, ha tanto insistito per garantirsi saggezza e qualità di un giocatore che può ancora dare tanto. Non basta però il solo serbo per corroborare la regione mediana, da tempo tallone di Achille di una squadra che paga le infelici costruzioni del passato in questa regione dopo aver fatto del reparto centrale uno dei propri punti di forza del passato.

Senza pensare troppo ai tempi di Nainggolan, Pjanic, Strootman e, soprattutto, De Rossi, ci limitiamo a evidenziare come in queste recenti parentesi i capitolini abbiano trovato un giocatore eclettico quanto intelligente quale Cristante oltre che un Lorenzo Pellegrini finalmente divenuto leader morale, oltre che tecnico.

Calciomercato Roma, l’annuncio dell’agente di Frattesi

Restando in tale ambito, le ultime settimane ci hanno restituito un evidente interesse da parte di Pinto e colleghi per quel Davide Frattesi cresciuto proprio sotto l’egida di mamma Roma ma che, come tanti altri amici e colleghi, si è poi separato dalla sua città natale per provare a spiccare il volo. Consapevole delle sue qualità, la società giallorossa ha cercato di mantenere una sorta di posizione preferenziale con quel Sassuolo divenuto forgiatore, tra i tanti, anche di acerbi talenti dalle radici calcistiche e biografiche capitoline.

Davide rientra perfettamente in quest’elenco e, complice una grande stagione, suscita attualmente l’interesse di Mourinho. Lo Special One ritiene che possa fare al caso della propria squadra e ai piani alti di Trigoria sono già da tempo al lavoro per arrivare ad una fumata bianca che faccia leva su quel 30% sulla futura rivendita garantitosi dalla Roma ai tempi del suo passaggio in neroverde e ora potenziale assist per risparmiare sul prezzo di acquisto. All’ottimismo degli ultimi giorni si aggiungano le più o meno asettiche parole del procuratore, Beppe Riso.

All’uscita dalla sede dell’Inter, l’entourage ha commentato ai microfoni di Calciomercato.it anche la situazione del numero 16. “Al momento non ho parlato con l’Inter di Frattesi ma solo di Carboni mentre per un suo passaggio alla Roma è ancora presto”.