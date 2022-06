Roma Femminile, UFFICIALE: un rinnovo e un addio

Roma Femminile, doppio annuncio ufficiale della società giallorossa: un rinnovo e un addio. Si comincia a delineare la rosa di Spugna

Doppio annuncio ufficiale della Roma femminile: la società giallorossa si muove dentro la rosa per cercare di capire dopo poi dovrà intervenire sul mercato per la prossima stagione, quella della prima storica qualificazione in Champions League e quella che dovrà per forza di cose vedere le giallorosse di nuovo protagoniste in campionato, avvicinando ulteriormente la Juventus, che da cinque anni di fila vince lo scudetto. I presupposti ci sono.

Intanto fioccano gli annunci, che seguono quelli delle scorse settimane di Spugna (il tecnico ha firmato fino al 2023) e di Manuela Giugliano, che si è legata al giallorosso fino al 2025. Un addio e un rinnovo nella giornata di oggi. E per quanto riguarda il primo potrebbe anche aprire degli importanti scenari di mercato.

Roma Femminile, via Pirone

A salutare è Valeria Pirone, l’attaccante arrivata la scorsa estate che a suon di gol ha trascinato la squadra verso la qualificazione alla Champions. Ventitré presenze e undici reti per l’attaccante campana che nella sua esultanza ricordava Vincenzo Montella. Si dividono quindi le strade dopo solamente 12 mesi. E questo indica che un innesto lì davanti ci dovrà essere per forza. Magari quella Valentina Giacinti cercata a gennaio – poi è andata alla Fiorentina – e che potrebbe ritornare un nome caldissimo nelle prossime settimane.

Ha rinnovato invece, fino al 2025, una delle migliori nell’annata appena andata in archivio: Giada Greggi infatti rimarrà in giallorosso fino al 2025. Il suo accordo era in scadenza il prossimo 30 giugno. “Rinnovare il contratto con la Roma è stato sicuramente semplice, perché è la squadra per cui tifo da sempre. Nella testa avevo come unico pensiero quello di proseguire con questi colori che sono con me da sempre” ha spiegato ai canali ufficiali della società la centrocampista. Questo sì un colpo importante.