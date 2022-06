Calciomercato Roma, offerta da 25 milioni respinta: Pinto morde il freno

Calciomercato Roma, le ultime dalla Spagna: l’offerta da 25 milioni è stata rispedita al mittente. Pinto studia la situazione.

Molto del mercato estivo della Roma dipenderà dal modo con il quale terminerà la telenovela Zaniolo. Tra qualche giorno è in programma un summit tra Pinto e l’entourage del funambolico esterno, per cominciare a discutere in modo “ufficiale” gli eventuali presupposti su cui provare ad intavolare una trattativa per il rinnovo di contratto.

Non sono esclusi i colpi di scena, fermo restando che al momento ora come ora, sia il Milan che la Juventus non hanno ancora affondato il colpo. Ma che le manovre di Tiago Pinto possano incrociarsi in maniera importante con quelle dei neo Campioni d’Italia, non è certo una novità. Maldini, infatti, nel caso in cui non dovesse riuscire a mettere le mani sul gioiello della Roma, potrebbe decidere di virare con decisione su Asensio, profilo per il quale anche la Roma ha effettuato dei sondaggi esplorativi, all’indomani della firma saltata di Mkhitaryan.

Calciomercato Roma, offerta United per Asensio: il Real dice no

Reduce dalla sua miglior stagione da un punto di vista realizzativo, impreziosita da 10 reti e da una costante capacità di farsi trovare pronto nei momenti topici della stagione, Asensio è legato al Real Madrid da un contratto in scadenza nel 2023. Potrebbe decidere di cambiare aria, nel caso in cui dovessero crearsi i presupposti giusti per un’offerta allettante. Stando a quanto riferito da “El Nacional”, nelle ultime ore lo United avrebbe intensificato i contatti con il Real, mettendo sul piatto circa 25 milioni di euro: cifra immediatamente respinta al mittente da Florentino Perez, che si auspica di dar vita ad una vera e propria asta, contando sulla possibile irruzione del Newcastle.