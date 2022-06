Calciomercato Roma, dietrofront della Juve: scambio a sorpresa

Calciomercato Roma, lo scambio proposta dalla Juventus rischia seriamente di scompaginare le carte in tavola. “Addio” in Premier.

Calma apparente nel quartier generale della Roma, con il telefono di Tiago Pinto che sarà sicuramente bollente in questo frangente. Giallorossi letteralmente scatenati: dopo aver messo le mani su Nemanja Matic, il cui approdo nella Capitale è stato sancito dalla firma sul contratto, il GM spera di completare le operazioni Frattesi e Celik, ma non solo.

Per puntellare il reparto difensivo, la Roma sta attenzionando diversi profili. Il primo nome sulla lista dei desideri è Senesi, ma al momento il Feyenoord non ha ancora aperto in modo definitivo la porta ad una cessione. Ragion per cui, negli ultimi giorni è rientrato in orbita Roma anche il nome di Merih Demiral, che l’Atalanta ha deciso di non riscattare e che la Juve vorrebbe piazzare in qualche trattativa come contropartita tecnica.

Calciomercato Roma, la Juve non molla: scambio Demiral-Jorginho

Si è vociferato della possibilità da parte dei bianconeri di ingolosire la Roma inserendo eventualmente uno tra Demiral e Rovella nella trattativa per Zaniolo, rispondendo in tal modo all’offerta messa sul piatto dal Milan. Tuttavia, stando a quanto riferito da Marcello Chirico, alla luce della necessità di Allegri di puntare su un regista capace di dettare i ritmi di gioco, non sarebbe affatto tramontata la pista Jorginho. L’ultima idea di Cherubini sarebbe quella di inserire nell’affare con il Chelsea il cartellino di Demiral – che fa gola anche ad altri club di Premier – per mettere le mani sull’ex Napoli, che con il suo approdo in bianconero contribuirebbe a puntellare un reparto che negli ultimi anni ha mostrato molte lacune.